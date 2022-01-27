Погода на Ямале на 27 января: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 27 января Фото: Вера Зенина

В четверг, 27 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -13, ночью -15. Ветер 4-6 м/с.

Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -12. Ветер 6-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -13. Ветер 9-13 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -13, ночью -14. Ветер 8-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -13. Ветер 9-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -13. Ветер 7-11 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и небольшой снег. Днем -13, ночью -15. Ветер 3-4 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -13. Ветер 8-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: