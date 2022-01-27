Погода на Ямале на 27 января: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 27 января
Фото: Вера Зенина
В четверг, 27 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -13, ночью -15. Ветер 4-6 м/с.
Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -12. Ветер 6-9 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -13. Ветер 9-13 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -13, ночью -14. Ветер 8-10 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -13. Ветер 9-11 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -13. Ветер 7-11 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность и небольшой снег. Днем -13, ночью -15. Ветер 3-4 м/с.
Муравленко: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -13. Ветер 8-11 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО