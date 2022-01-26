На Ямале началась выдача свидетельств участникам новой программы по переселению

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась выдача свидетельств участникам новой жилищной программы по переселению. Теперь северяне, проживающие в «аварийках», могут переехать в любой регион России, за исключением Тюменской области. Всего в 2022 году поддержку получат 90 ямальских семей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данная программа действует в регионе с начала 2021 года и позволяет ускорить процесс ликвидации аварийного жилфонда.

На сегодняшний день жители аварийных многоквартирников могут воспользоваться несколькими мерами поддержки. В рамках федерального законодательства - получить денежную компенсацию. В рамках областной программы «Сотрудничество» - выплату на приобретения жилья в Тюменской области.

Кстати, программа пользуется популярностью у ямальцев. За минувший год 275 семьи смогли приобрести новое жилье. Наиболее популярные направления для переезда стали Московская и Ленинградская области, Башкортостан, Краснодарский край и Крым. Средний размер социальной выплаты составил порядка трех миллионов рублей.

Желающие получить меру государственной поддержки в 2023 году могут подавать документы до 1 июля 2022 года. Заявки принимаются жилищными службами органов местного самоуправления.