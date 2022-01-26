Умные часы завоевали сердца ямальцев

Фото: Мегафон

Специалисты МегаФона проанализировали предпочтения носимых устройств по итогам 2021 года. В ЯНАО смарт-часы заняли 59% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 54% до 41%.

С января по декабрь ямальцы приобрели в 1,7 раз больше умных часов в натуральном выражении, чем годом ранее. В денежном эквиваленте рост составил в 2,2 раза. Средняя стоимость этих устройств в регионе -11,6 тыс рублей.

Рост спроса и перераспределение рынка аналитики связывают с появлением бюджетных моделей, сопоставимых по стоимости с флагманскими браслетами, а также более комфортным взаимодействием с часами за счет большого экрана.

– Фитнес-трекеры ещё в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%, – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров наблюдались накануне Международного женского дня, а также перед Новым годом. Детские smart-часы россияне приобретали ко Дню знаний и к новогодним праздникам.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов стал Apple, который занял 38% рынка в штуках. Следующие места в топе распределили Samsung и Huawei, на которые пришлось 14% и 10% соответственно.

Потребители делали выбор в пользу:

- Apple Watch SE 40 mm,

- Huawei Watch Fit

- Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует Xiaomi c долей 62%. Далее следуют Honor (13%) и Huawei (10%). В тройку популярных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6.