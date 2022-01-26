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Общество26 января 2022 11:55

Житель Нового Уренгоя решил купить телефон по объявлению и лишился более 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Нового Уренгоя решил купить телефон по объявлению и лишился более 100 тысяч рублей

Житель Нового Уренгоя решил купить телефон по объявлению и лишился более 100 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина хотел купить телефон, но вместо этого остался и без техники, и без денег.

- Заявитель нашел объявление о продаже мобильного телефона и начал переписку с владельцам, который убедил его перечислить предоплату за покупку. Пройдя по ссылке, отправленной злоумышленником, северянин указал данные банковской карты и код из смс-сообщения. После этого с его счета списались 104 тысячи 990 рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

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