Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 января 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 977 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 616 новых случаев заболевания. На данный момент 340 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 25 из них - в тяжелом состоянии, 9 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 74 692 человека с COVID-19, госпитализировано - 12 226. Всего в стране зарегистрирован 11 315 801 случай. Излечились от коронавируса 28 197 человек, скончались - 657.