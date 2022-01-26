Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 января 2022 года: заразились 616 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 616 человек. С начала периода количество заболевших достигло 66 656.

Из общего числа болеющих 340 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 23 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 977 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 647. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 613 заражений COVID-19, за весь период - 58 009.

Выздоровел за последние сутки 248 человек, с начала пандемии - 61 183.

В России выявлено 74 692 человека с COVID-19, госпитализировано - 12 226. Всего в стране зарегистрирован 11 315 801 случай. Излечились от коронавируса 28 197 человек, скончались - 657.