В Надыме скончался бывший главврач центральной районной больницы Юрий Ермилов

Фото: Надымская районная больница

В Надыме скончался бывший главный врач центральной районной больницы Юрий Ермилов. Как уточнили в медучреждении, он умер 25 января на 64 году жизни.

Коллеги отзываются о нем как о настоящем профессионале, которому все по плечу, для своей работы он не жалел ни времени, ни здоровья. Всегда на связи, энергичный, с улыбкой в глазах, он был опорой для коллектива и друзей.

За свою профессиональную деятельность Юрий Ермилов достиг звания кандидата медицинских наук, стал Заслуженным врачом Российской Федерации и лауреатом премии Губернатора Московской области «За заслуги в области здравоохранения».

Коллектив Надымской районной больницы выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ермилова.