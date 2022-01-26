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Здоровье26 января 2022 8:41

В Губкинском ежедневно дезинфицируют общественный транспорт

Это связано с большим ростом заболевших коронавирусом
Марина Прохорова
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Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

Власти Губкинского продолжают бороться с коронавирусом. Одна из мер - дезинфекция общественного транспорта, которую проводит предприятие «Автодорсервис».

Для обработки используют средства, рекомендованные Роспотребнадзором, а проводят ее, когда транспорт возвращается в гараж. В течение рабочего дня водители несколько раз делают влажную уборку.

- Утром, перед выездом на линию, протираем поручни, ручки сидений, поверхности, которых касаются пассажиры. В технические перерывы, 3-4 раза в день, тоже проходимся специальными средствами, - говорит водитель автобуса Евгений Кухтенко.

Для большей безопасности пассажирам следует надевать маски, при необходимости ее могут выдать в автобусе, как и антисептик для обработки рук.

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