Немецкая кинокомпания снимет документальный фильм о Ямале

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

У жителей ямала появилась униуальная возможность увидеть свой край на зарубежном канале. Как рассказали в департаменте внешних связей, регион войдет в кинопроект «Русская сказка», над которым работает производство компании CocoaFilm (Германия).

Сам кинопроект включает в себя четыре телевизионных документальных фильма о природе, географии и культуре России. Арктический регион покажут в первом теле-путешествии под названием «Зимние мечты: от Санкт-Петербурга до Ямала».

- Зрители увидят уникальную природу Севера, познакомятся с ямальским Дедом Морозом Ямал-Ири, узнают о секретах создания ледовой скульптуры, а также окунутся в традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории автономного округа, - уточнили в ведомстве.

Фильм предназначен для семейного просмотра и выйдет на телеканале АRTE (Франция-Германия) в декабре 2022 года.