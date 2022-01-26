Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские спортсмены примут участие в XXVI Арктических зимних играх, которые пройдут с 29 января по 4 февраля 2023 года в Канаде. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общий численный состав российской сборной для участия в играх, включая членов культурной группы и сопровождающих лиц, составит 104 человека. Российские спортсмены покажут себя в многоборье, беге на снегоступах, биатлоне на лыжах и снегоступах, волейболе, лыжных гонках, настольном теннисе, стрельбе из лука и фигурном катании.

Первым мероприятием для отбора состава команды станет проведение I Всероссийских Арктических игр в Салехарде и Лабытнанги с 22 марта по 18 апреля.

- Уверен, что многолетний самостоятельный опыт Ямала, начавшийся в 2004 году, позволит нам стать достойными проводниками в уникальное сообщество Арктических зимних игр для коллег из других арктических субъектов России, чтобы совместными усилиями в 2026 году принять Арктические зимние игры уже на нашей территори, - отметил директор департамента внешних связей региона Александр Мажаров.