Клиенты ВТБ на Ямале хранят на накопительных счетах более 10 млрд рублей

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Объем средств, которые клиенты ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе разместили на накопительных счетах, по итогам 2021 года составил 10,8 млрд рублей.

По состоянию на январь 2022 года жители Ямала открыли в ВТБ более 30 тыс. накопительных счетов. За 4 квартал прошлого года количество счетов выросло почти на 1,3 тыс., а объем средств на них увеличился на 412 млн рублей.

Сейчас ВТБ предлагает клиентам два вида накопительных счетов - «Копилка» и «Сейф». Доходность по ним может составлять до 8% годовых при условии подключения к карте ВТБ опции «Сбережения». Базовая ставка по счету «Сейф» составляет 6% годовых. Проценты начисляются на минимальный за период с первого по последний день календарного месяца остаток размещаемых средств. Для новых клиентов и для тех, кто ранее не пользовался накопительным счетом, в течение первых трех месяцев с момента поступления средств действует повышенная приветственная ставка 7% годовых. При подключении к Мультикарте ВТБ опции «Сбережения» доходность возрастет на 1% годовых и составит до 8% и 7% соответственно. Условия ведения счета «Копилка» предполагают начисление в конце месяца дохода на ежедневный остаток. Таким образом, по оценкам экспертов, «Сейф» оптимально подходит для накопления и приумножения средств, «Копилка» - для гибкого управления повседневными тратами.

Управляющий ВТБ в ЯНАО Виктор Пирогов прокомментировал: «Накопительный счет сочетает возможности удобного администрирования своих финансов и получения высокой доходности. Мы ожидаем, что в наступившем году интерес ямальцев к сбережениям, в том числе и с помощью накопительных счетов, продолжит расти. Этому будет способствовать текущий тренд на увеличение процентных ставок по депозитным продуктам».

Открыть накопительный счет «Копилка» можно как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн, «Сейф» — в мобильном приложении. Подробная информация об условиях открытия и ведения накопительных счетов размещена на сайте ВТБ.