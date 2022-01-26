С начала года ямальский ЦУР зафиксировал более 600 жалоб на уборку снега

Фото: ЦУР ЯНАО

На Ямале усилили работу по вывозу снега после многочисленных недовольств со стороны жителей. Как сообщили в региональном ЦУРе, с начала года специалисты зафиксировали 643 жалобы, что на 10% меньше, чем за этот же период прошлого года.

- Лидирует Салехард - 130 жалоб за неполный месяц. В городе для уборки снега сформировано специальное «рабочее звено», которое за одну смену убирает до 10 территорий, а также создана группа быстрого реагирования по обращениям граждан в социальных сетях, - рассказали в ЦУР.

В Тарко-Сале в ночную смену работает до 10 единиц техники, а в первой половине дня - до 30. Чтобы справиться с постоянно нарастающими объемами, дорожно-строительное управление привлекает наемную технику. Кроме того, рабочее время двух смен - ночной и дневной - увеличено на два часа.

В Новом Уренгое для работы в две смены привлечены порядка 150 человек и более 100 единиц снегоуборочной техники.