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Общество26 января 2022 5:27

С начала года ямальский ЦУР зафиксировал более 600 жалоб на уборку снега

Техника работает в круглосуточном режиме
Марина Прохорова
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Фото: ЦУР ЯНАО

Фото: ЦУР ЯНАО

На Ямале усилили работу по вывозу снега после многочисленных недовольств со стороны жителей. Как сообщили в региональном ЦУРе, с начала года специалисты зафиксировали 643 жалобы, что на 10% меньше, чем за этот же период прошлого года.

- Лидирует Салехард - 130 жалоб за неполный месяц. В городе для уборки снега сформировано специальное «рабочее звено», которое за одну смену убирает до 10 территорий, а также создана группа быстрого реагирования по обращениям граждан в социальных сетях, - рассказали в ЦУР.

В Тарко-Сале в ночную смену работает до 10 единиц техники, а в первой половине дня - до 30. Чтобы справиться с постоянно нарастающими объемами, дорожно-строительное управление привлекает наемную технику. Кроме того, рабочее время двух смен - ночной и дневной - увеличено на два часа.

В Новом Уренгое для работы в две смены привлечены порядка 150 человек и более 100 единиц снегоуборочной техники.

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