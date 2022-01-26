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Здоровье26 января 2022 5:03

Торговые центры Нового Уренгоя проверяют на соблюдение антиковидных мер

Нарушителям грозит штраф
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В торговых центрах Нового Уренгоя проходят ежедневные рейды по проверке соблюдения антиковидных мер. В них участвуют представители администрации, Роспотребнадзора, Росгвардии и полиции.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшается - болеют и взрослые, и дети. Сейчас особенно важно минимизировать контакты, носить маски в транспорте и общественных места, - подчеркнули в мэрии.

На тех, кто отказывается применять средства защиты, составляются административные протоколы.

Напоминаем, что с 25 октября 2021 года на Ямале введена система QR-кодов. При посещении досуговых учреждений жителям надо предъявить либо документ о вакцинации, либо справку о перенесенном коронавирусе, либо ПЦР-тест сроком не более трех дней с момента проведения анализа.

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