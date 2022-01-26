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Происшествия26 января 2022 4:31

В Салехарде осудили мошенника, кинувшего на деньги 20 человек

Он «заработал» 270 тысяч рублей
Марина Прохорова
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В Салехарде осудили молодого мужчину, разводившего людей на спортивных ставках

В Салехарде осудили молодого мужчину, разводившего людей на спортивных ставках

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили 20-летнего жителя Армавира, обвиняемого в десятках эпизодах мошенничества. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, злоумышленник обманывал людей, размещая в одном из мессенджеров информацию о приеме спортивных ставок с гарантией выигрыша, но на самом деле никакой букмекерской деятельностью он не занимался.

- Он ввел в заблуждение обратившихся к нему граждан (20 лиц), похитив у них 270 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Оказавшись в зале суда, мужчина раскаялся в содеянном и возместил нанесенный людям ущерб. Не смотря на это, суд признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 195 тысяч рублей.

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