На Ямале 200 добровольцев приступили к работе в колл-центрах больниц

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале добровольцы начали помогать медикам в борьбе с коронавирусом. Речь идет о студентах колледжей, сотрудниках муниципальных учреждений и партийцах, принимающих звонки по вопросам COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работа добровольцев организована посменно, часть из них пока находятся в резерве и будут привлечены в случае необходимости. В большинстве муниципалитетов округа уже запущены дополнительные колл-центры.

Операторы принимают звонки по единому номеру - 122. Информация о тех, кто не дозвонился, фиксируется в системе, после чего ему перезванивают. За два дня наибольшее число звонков поступило в Салехардскую ОКБ - 2 207, Новоуренгойскую - 1 555, Лабытнангскую - 1 331 и Ноябрьскую - 986.

Преимущественно колл-центры организованы вне стен поликлиник: они расположились в административных зданиях - Молодежных центрах, МФЦ, Управлении ГО и ЧС, ЕДДС.