Главы Надымского и Александровск-Сахалинского районов подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надымский район прибыл мэр Александровск-Сахалинского района Владлен Антонюк. Его заинтересовал опыт арктического муниципалитета в вопросах благоустройства города, развития оленеводства и взаимодействия с предприятиями ТЭКа.

Итогом пребывания важного гостя стало подписание соглашения между муниципалитетами по взаимодействию в социально-экономическом, культурном, спортивном и экологическом направлениях.

- Рад, что несмотря на территориальную отдаленность наших районов, мы нашли общие точки соприкосновения и готовы к всестороннему сотрудничеству и обмену опытом, - отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.