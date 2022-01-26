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Общество26 января 2022 2:59

Главы Надымского и Александровск-Сахалинского районов подписали соглашение о сотрудничестве

Муниципалитеты будут сотрудничать по нескольким направлениям
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надымский район прибыл мэр Александровск-Сахалинского района Владлен Антонюк. Его заинтересовал опыт арктического муниципалитета в вопросах благоустройства города, развития оленеводства и взаимодействия с предприятиями ТЭКа.

Итогом пребывания важного гостя стало подписание соглашения между муниципалитетами по взаимодействию в социально-экономическом, культурном, спортивном и экологическом направлениях.

- Рад, что несмотря на территориальную отдаленность наших районов, мы нашли общие точки соприкосновения и готовы к всестороннему сотрудничеству и обмену опытом, - отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

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