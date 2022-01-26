На Ямале около 1 500 детей проходят лечение от коронавируса Фото: Вера Зенина

На Ямале растет количество пациентов с коронавирусом, также среди заразившихся есть дети. По словам медиков, преимущественно маленькие северяне переносят инфекцию в легкой и среднетяжелой формах.

За день педиатры совершают несколько сотен выездов к юным пациентам. На помощь коллегам приходят врачи-инфекционисты, которые также подключаются к вызовам на дом.

Сейчас в округе развернуто 35 коек для детей с коронавирусом, 22 из них - в Новом Уренгое, при этом в газовой столице планируют открыть еще детский инфекционный госпиталь на 55 мест.

- Дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще. Если в четвертую волну их было примерно 10% от всех заболевших, сейчас - больше 35%. Крайне важно соблюдать меры безопасности и ограничить контакты, чтобы обезопасить себя и своих близких, в том числе детей, - сообщила первый заместитель директора окружного депздрава Мария Захарова.