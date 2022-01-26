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Общество26 января 2022 2:17

В заполярном Самбурге построят фрироуп-трассу

Ее протяженность - более 100 метров
Марина Прохорова
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Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В заполярном Самбурге построят фрироуп-трассу. Как сообщили в администрации Пуровского района, она появится неподалеку от Центральной площади по улице Речная.

- Проект реализуют уже этим летом благодаря поддержке районного конкурса бюджетных инициатив «Уютный Ямал». Грант на строительство фрироуп-трассы выиграли самбургчане, представив свой проект сначала жителям, а затем экспертам, - рассказали в мэрии.

Общая протяженность трассы - более 100 метров, вся линия передвижения будет оборудована страховкой. Пройти дистанцию, состоящую из различных препятствий, сможет любой желающий.

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