Погода на Ямале на 26 января: переменная облачность

Погода на Ямале на 26 января

В среду, 26 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, утром - снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 4-7 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -14. Ветер 9-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -14, ночью -16. Ветер 9-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и небольшой снег. Днем -12, ночью -14. Ветер 12-16 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 10-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером - снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 8-12 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 4-5 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 10-13 м/с.