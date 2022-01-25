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Общество25 января 2022 12:45

В Новом Уренгое появится детский инфекционный госпиталь на 55 коек

Это связано с высоким ростом заболевших коронавирусом, ОРВИ и гриппом
Марина Прохорова
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В Новом Уренгое появится детский инфекционный госпиталь на 55 коек

В Новом Уренгое появится детский инфекционный госпиталь на 55 коек

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое, как и по всему региону, наблюдется рост заболевших коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Согласно данным городского оперштаба, только за последние сутки было выявлено 199 заразившихся коронавируса и подтверждено 3 случая штамма омикрон.

В инфекционном госпитале занято 62 койки из 78, в реанимации находятся 8 человек, 3 из них - на ИВЛ. Принято решении о создании детского инфекционного госпиталя на 55 коек.

Городская больница формирует дополнительные выездные бригады медиков, а администрация города обеспечивает их дополнительным транспортом . На 25 января уже выделено шесть машин, при необходимости их количество будет увеличено.

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