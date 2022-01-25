Почти 600 студентов из разных регионов прошли практику в тюменской энергокомпании

Фото: «Россети Тюмень»

В 2021 году компания «Россети Тюмень» организовала практику для 593 студентов. Обучение прошли будущие специалисты из Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, Санкт-Петербурга, Омска, Томска, Екатеринбурга и Башкортостана. Все они получили уникальные знания и опыт работы на действующих энергообъектах предприятия.

Ребята познакомились с основными производственными процессами, среди которых ремонт, эксплуатация и диагностика подстанций и линий электропередачи, а также внедрение IT решений в управление электросетевым комплексом. Помогали студентам опытные наставники из числа работников энергокомпании. Таким образом практиканты получили возможность из первых уст узнать о новшествах в отрасли и научиться правильному выполнению различных технологических операций.

Производственная практика в организации дает будущим энергетикам возможность погрузиться в рабочий процесс, а компании – определить перспективных потенциальных сотрудников.

Отметим, что энергетики часто становятся кураторами дипломных работ выпускников профильных образовательных учреждений, также их часто приглашают в качестве экспертов для оценки студентов на итоговой аттестации. В 2021 году ряды специалистов компании пополнили 30 выпускников.

Как системообразующее предприятие трех регионов РФ «Россети Тюмень» интегрированы в процесс подготовки специалистов. Для будущих энергетиков действует программа стажировок и стипендиальной поддержки, заключено более 20 соглашений о сотрудничестве с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования и созданы две базовые кафедры для подготовки студентов на территории присутствия компании.