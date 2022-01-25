Около трех тонн ямальских консервов отправились в Беларусь

Фото: Правительство ЯНАО

Первая партия ямальских консервов отправилась в Беларусь для продажи в местных магазинах. Объем груза превысил 11 400 банок, а вес - около трех тонн. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, специально для белорусского рынка была разработана новая этикетка, соответствующая правилам страны.

- Консервы нашего комбината - это возможность познакомить население Беларуси с северной рыбой. Мы производим продукцию по ГОСТу и сохраняем практически все витамины и ценные вещества, - отметил исполнительный директор «Салехардского комбината» Владимир Попов.

Партнерские отношения с белорусскими бизнесменами стали результатом планомерной маркетинговой работы предприятия, включая выставки Продэкспо-2021 и Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia-2021.

- Поставка в Беларусь продукции Салехардского комбината, который совсем недавно получил статус экспортера, это отличный пример работы региональных мер поддержки экспортно-ориентированных предприятий, реализуемых в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Уверен, наша экологически чистая ямальская продукция вызовет большой спрос и у других зарубежных партнуров, а объем поставок будет только увеличиваться, - рассказал первый заместитель директора окружного департамента внешних связей Сергей Урамаев.