В Ноябрьске салоны автобусов ежедневно обрабатывают от коронавируса

Фото: администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска продолжают бороться с коронавирусом. Одно из средств - ежедневная дезинфекция салонов автобусов. Проводит ее предприятие «Пассажирские перевозки», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в автобусах установлены диспенсеры для обработки рук, на маршруте № 51 «Ноябрьск - Вынгапуровский» транспорт оборудован бактерицидными рециркуляторами воздуха, а водители и кондукторы обеспечены запасом защитных масок.

- Все эти меры направлены на безопасность горожан, - подчеркнули в мэрии.