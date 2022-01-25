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Здоровье25 января 2022 10:56

В Ноябрьске салоны автобусов ежедневно обрабатывают от коронавируса

Это связано с высоким ростом заболевших
Марина Прохорова
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Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска продолжают бороться с коронавирусом. Одно из средств - ежедневная дезинфекция салонов автобусов. Проводит ее предприятие «Пассажирские перевозки», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в автобусах установлены диспенсеры для обработки рук, на маршруте № 51 «Ноябрьск - Вынгапуровский» транспорт оборудован бактерицидными рециркуляторами воздуха, а водители и кондукторы обеспечены запасом защитных масок.

- Все эти меры направлены на безопасность горожан, - подчеркнули в мэрии.

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