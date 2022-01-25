Жители Салехарда могут подарить книги библиотекам Фото: Вера Зенина

В Салехарде пройдет шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Пополнить фонды библиотек изданиями для детей и юношества можно с 7 по 15 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Принести книги можно в одну из библиотек Салехарда:

- Центральная библиотека имени Р. П. Ругина (ул. Комсомольская, 17);

- Модельная библиотека «Точка» (ул. Свердлова, 17)

- Библиотека Дружбы народов (ул. Чапаева, 16).

Кстати, данная акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.