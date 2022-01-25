Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 января 2022 года: заразились 711 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 711 человек. С начала периода количество заболевших достигло 66 040.

Из общего числа болеющих 311 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 25 из них - в тяжелом состоянии, 8 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 976 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 44 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 644. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 667 заражений COVID-19, за весь период - 57 396.

Выздоровел за последние сутки 201 человек, с начала пандемии - 60 935.

В России выявлено 67 809 человек с COVID-19, госпитализировано - 12 837. Всего в стране зарегистрировано 11 241 109. Излечились от коронавируса 26 404 человека, скончались - 681.