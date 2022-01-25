Новоуренгоец перевел аферистам более миллиона рублей, приняв их за сотрудников банка и следкома Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, мужчине позвонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками банка и следственного комитета. Сообщив о незаконном списании денег с его банковского счета, злоумышленники убедили ямальца обналичить имеющиеся у него сбережения и перечислить их на указанные абонентские номера.

- После того, как мужчина перевел 1 миллион 195 тысяч рублей, с ним перестали выходить на связь, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.