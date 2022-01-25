В Ноябрьске директор магазина украла из кассы более полумиллиона рублей Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске осудят директора магазина, укравшую деньги из главной кассы. Как сообщили в региональном следкоме, деньги обвиняема крала частями в течение октября - ноября 2021 года. В итоге она незаконно обогатилась на сумму более 566 тысяч рублей.

- Чтобы скрыть недостачу, обвиняемая в конце рабочего дня сама пересчитывала главную кассу и сообщала своим заместителям, что все сходится. Преступление было выявлено при проведении ревизии магазина, - уточнили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия женщина частично возместила причиненный магазину материальный ущерб.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.