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Происшествия25 января 2022 7:55

В Ноябрьске директор магазина украла из кассы более полумиллиона рублей

Теперь ее ждет суд
Марина Прохорова
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В Ноябрьске директор магазина украла из кассы более полумиллиона рублей

В Ноябрьске директор магазина украла из кассы более полумиллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске осудят директора магазина, укравшую деньги из главной кассы. Как сообщили в региональном следкоме, деньги обвиняема крала частями в течение октября - ноября 2021 года. В итоге она незаконно обогатилась на сумму более 566 тысяч рублей.

- Чтобы скрыть недостачу, обвиняемая в конце рабочего дня сама пересчитывала главную кассу и сообщала своим заместителям, что все сходится. Преступление было выявлено при проведении ревизии магазина, - уточнили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия женщина частично возместила причиненный магазину материальный ущерб.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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