В Новом Уренгое осудили педофила, развращавшего в Интернете маленьких девочек Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили 29-ленего мужчину, обвиняемого в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщили в региональном следкоме, обвиняемый, проживая на территории одной из соседних республик, завязал в Интернете переписку с малолетней жительницей газовой столицы.

- Несмотря на то, что потерпевшая неоднократно сообщала ему о своем возрасте, мужчина склонил девочку к обмену фотографиями, направляя ей сообщения, в которых вел циничные беседы на сексуальные темы. После непродолжительной переписки юная северянка предприняла попытку прекратить общение с преступником, на что мужчина из мести отправил ее фото другим пользователям, - уточнили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела следствие выявило еще одну потерпевшую жительницу Нового Уренгоя, не достигшую 14-лет, которую мужчина также развращал в Интернете.

В итоге суд приговорил его к 5 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.