Дмитрий Артюхов поздравил ямальских студентов с праздником

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальских студентов с их официальным праздником, который отмечается 25 января, а в народе его называют Татьянин день.

- Студенчество - замечательное время. В годы учебы закладывается фундамент будущих успехов, юные ребята становятся первоклассными специалистами, формируют лидерские качества, впитывают знания и находят им достойное применение. Студенты Ямала - это наша гордость! За ними будущее страны и региона. Для правительства Ямала работа с молодыми людьми - важнейшая стратегическая задача. В округе действует широкий спектр мер поддержки молодых специалистов. Мы выстраиваем систему так, чтобы обеспечить связь наших выпускников с родной землей. Важно, чтобы ямальцы чувствовали, что родной регион их ждет. В этот день выражаю огромную благодарность тем, кто работает с нашей молодежью, делится своим опытом, знаниями, прививает высокие нравственные ориентиры, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Также глава региона пожелал всем ямальским студентам успешной учебы, ярких событий, вдохновения, энергии, новых открытий и успешного творческого поиска.