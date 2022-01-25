Власти Шурышкарского района выплатят пострадавшим от укусов собак детям 95 тысяч рублей

Власти Шурышкарского района выплатят пострадавшим от нападения собак детям 95 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Шурышкарского района добилась компенсации морального вреда в отношении пятерых детей, пострадавших от укусов бездомных собак. Как сообщили в региональном ведомстве, юные северяне получили телесные повреждения и были вынуждены пройти курс вакцинации и уколов от бешенства.

- Согласно закону, обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на органы местного самоуправления. Однако власти не могут обеспечить его соблюдение из-за отсутствия приюта, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу каждого ребенка. В итоге суд обязал выплатить администрацию 95 тысяч рублей.