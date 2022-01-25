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Общество25 января 2022 5:02

Госавтоинспекция Ямала получила 22 новых автомобиля

Торжественное вручение ключей прошло в Ноябрьске
Марина Прохорова
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Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Автопарк ямальской Госавтоинспекции пополнился 22 автомобилями «Лада Веста». Как сообщили в региональном ведомстве, новые машины позволят полицейским существенно повысить эффективность несения службы и повысить безопасность на дорогах.

Торжественное вручение ключей прошло в Ноябрьске на территории городского ОМВД, после чего сотрудники отправились на новых авто к местам несения службы.

- В настоящее время в нашей стране уделяется повышенное внимание проблемам дорожной безопасности. Основной силой, противостоящей нарушителям, является Госавтоинспекция, - отметил начальник отдела МВД России по Ноябрьску, полковник полиции Максим Краморев.

Отметим, что служебные машины приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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