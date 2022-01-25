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Общество25 января 2022 4:39

В Салехарде приступили к восстановлению мерзлотника под Обдорским острогом

Сейчас специалисты заняты его обследованием
Марина Прохорова
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Скриншот из видео

Скриншот из видео

Глава Салехарда Алексей Титовский провел субботник вместе с коллегами. Представители власти занимались расчисткой территории возле мерзлотника под Обдорским острогом.

- Подрядная организация приступает к работам по его восстановлению. Важно освободить от снежной подушки входную группу, чтобы обеспечить не только доступ, но и промерзание грунта, - написал градоначальник в своих соцсетях.

Сейчас специалисты обследуют мерзлотник, а затем расчистят туннели, ведущие к «холодильникам». Ближе к лету они начнут укреплять стены.

Кстати, не исключено, что в будущем по мерзлотнику будут ходить экскурсии. Это значительно повысит туристическую привлекательность Обдорского острога.

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