В Салехарде приступили к восстановлению мерзлотника под Обдорским острогом

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Глава Салехарда Алексей Титовский провел субботник вместе с коллегами. Представители власти занимались расчисткой территории возле мерзлотника под Обдорским острогом.

- Подрядная организация приступает к работам по его восстановлению. Важно освободить от снежной подушки входную группу, чтобы обеспечить не только доступ, но и промерзание грунта, - написал градоначальник в своих соцсетях.

Сейчас специалисты обследуют мерзлотник, а затем расчистят туннели, ведущие к «холодильникам». Ближе к лету они начнут укреплять стены.

Кстати, не исключено, что в будущем по мерзлотнику будут ходить экскурсии. Это значительно повысит туристическую привлекательность Обдорского острога.