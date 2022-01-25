В Пуровском районе для юных жителей подготовили различный онлайн мероприятия Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе учреждения культуры и молодежной политики подготовили для юных жителей различные активности в онлайн-формате: квесты, викторины, мастер-классы, конкурсы и тематические прямые эфиры. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Например, таркосалинцы могут ознакомиться с мероприятиями на страницах РДК «Геолог», районного Центра национальных культур, ДК «Юбилейный», библиотеки и районного музея.

Учреждения молодежной политики предлагают пуровчанам тематическую программу «ОМИКРОотпуск», за активное участие в которой организаторы обещают призы и подарки.

Следить за новостями и расписанием мероприятий можно в социальных сетях учреждений, а также в новом медиаканале Пуровского района.