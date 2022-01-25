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В Новом Уренгое зажглись фонари, установленные на ул. Мира (от Западной магистрали до ул. 70 лет Октября). Информацию об этом сообщил глава города города Андрей Воронов, выложив пост в своих соцсетях.

- Строители завершили монтаж опор, включили уличное освещение. Участок полностью готов. Общая его протяженность - 1 357 метров. Установили 46 опор и 92 светильника. Все работы выполнены по программе «Дорожное хозяйство», - написал градоначальник.

Кстати, местные жители уже оценили произошедшие изменения. По их словам, улица стала светлее, красивее и менее опасной.