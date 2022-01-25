На Ямале могут начать выращивать собственную экологически чистую продукцию

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Ямальские ученые вместе с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета провели исследования свойств местных грунтов и пришли к выводу, что у региона есть все шансы обеспечить жителей собственной экологически чистой продукцией.

- По результатам исследований было выявлено богатое разнообразие почв и наличие в них микроэлементов, необходимых для развития полярного земледелия. Уникальные свойства ямальских грунтов и многолетняя мерзлота позволяют сохранить полезные вещества в почвах на протяжении очень долгого период, - рассказали в департаменте внешних связей ЯНАО.

На данный момент планируется продолжить исследования для вовлечения или ревовлечения в земледелие почв, расположенных в зоне многолетней мерзлоты.