В Салехарде выявили нарушителей масочного режима

Фото: Андрей Плесовских

В Салехарде возобновились рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением режима работы с QR-кодами и масочного режима. Как сообщили в городская администрации, комиссия проверила три заведения общепита и три объекта торговли.

В итоге выявлено одно нарушение по несоблюдению масочного режима в магазине «Парфюм-Лидер» по ул. Маяковского, д. 13. Проверяющими составлен административный акт.

Нарушения режима работы с QR-кодами не выявлено.

Напомним, с 25 октября 2021 года на Ямале введена система QR-кодов. При посещении досуговых учреждений жителям надо предъявить либо документ о вакцинации, либо справку о перенесенном коронавирусе, либо ПЦР-тест сроком не более трех дней с момента проведения анализа.

При выявлении нарушений юридическим лицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей, физическим лицам - от 1 до 30 тысяч рублей.