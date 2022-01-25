В ямальских детсадах открылись более 950 дежурных групп

В ямальских детсадах открылось более 950 дежурных групп Фото: Ольга Крыльцова

В детсадах Ямала открылись дежурные группы, предназначенные для малышей, чьи родители являются сотрудниками срочных служб и оба заняты на работе.

- Сейчас в дошкольных учреждениях находятся 5 874 ребенка, это 15 процентов от общей численности всех воспитанников, посещающих детсады автономного округа, - заявили в региональном департаменте образования.

Всего же на Ямале открыто 957 временных групп, которые будут работать до 6 февраля.

При необходимости все желающие могут обратиться на горячую линию по работе дежурных групп: 8(34922) 3-31-44.

Напоминаем, что с 24 января на Ямале начали действовать новые антиковидные ограничения. Чтобы снизить число заболевших, власти решили перевести на удаленку школьников с 1 по 8 классы и часть сотрудников, а также отменили все массовые мероприятия.