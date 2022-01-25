Погода на Ямале на 25 января: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 25 января Фото: Вера Зенина

Во вторник, 25 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -17, ночью -13. Ветер 8-11 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -13, ночью -16. Ветер 8-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -14, ночью -16. Ветер 5-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -15, ночью -16. Ветер 9-12 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -15, ночью -16. Ветер 7-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -17. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -13. Ветер 6-9 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -16. Ветер 5-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: