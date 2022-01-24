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Происшествия24 января 2022 12:48

Приняв мошенников за брокеров, надымчанин отдал им несколько миллионов

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Приняв мошенников за брокеров, надымчанин отдал им несколько миллионов

Приняв мошенников за брокеров, надымчанин отдал им несколько миллионов

Фото: Вера Зенина

В полицию Надымского района обратился 49-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина на протяжении месяца переводил деньги в «брокерскую организацию», а затем ее представители перестали входить на связь.

- Установлено, что с 23 ноября по 30 декабря 2021 года надымчанин перевел на различные банковские счета и карты более 3 миллионов 500 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Когда лжеброкеры предложили северянину увеличить доход за счет дополнительного вложения денег, он заподозрил неладное и отказался, сославшись на отсутствие финансов. А когда ямалец выразил желание получить обещанный доход, связь с представителями биржи прекратилась.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ведется следствие.

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