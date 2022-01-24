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Жители Лабытнанги просят привести в порядок здание бывшей церкви, расположенное возле дома №1 по ул. Заполярная. Все началось с поста одного из жителей, в котором шла речь о дальнейшей судьбе объекта, находящего в аварийном состоянии.

- Подскажите, планируется ли что-нибудь делать с аварийным зданием бывшей церкви, находящимся возле дома №1 по ул. Заполярная? Каждую зиму повторяется ситуация: под церковью заводится крысиный выводок, который свободно бегает возле детского сада и жилых домов. Это здание давно никак не используется, зачем его там держать? - вопрошает лабытнангец.

В комментариях горожане вспомнили историю здания и то, какие учреждения в нем располагались, а также выступили с предложением облагородить его. По мнению людей, здание ни в коем случае нельзя сносить, поскольку это - история города.

Позже свой комментарий оставили представители городской администрации: «Здание бывшего храма - собственность Прихода храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Именно собственник вместе с Салехардской епархией РПЦ распоряжается своим имуществом. Дератизация обязательно будет проведена. Благодарим за неравнодушие».