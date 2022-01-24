Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

За прошедшие выходные с улиц и дворов Нового Уренгоя вывезли 4 300 кубометров снега. Информацию об этом сообщил глава города Андрей Воронов, при этом он уточнил, что на 24 января в дневную смену заступили 29 человек и 68 единиц техники.

- С утра техника зашла на очистку внутриквартальных проездов по ул. 26 съезда КПСС, д. 8а. Продолжаются работы по ул. Железнодорожная - уборка мусора с остановок, посыпка противогололедным материалом, - уточнил градоначальник.

Кроме того, по просьбе жителей техника расчистит пять внутриквартальных проездов в мкр. Советский.

Напоминаем, что для новоуренгойцев создали общедоступный чат, в котором публикуется актуальная информация и фото о проводимых работах по расчистке снега.