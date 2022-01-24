В Шурышкарском районе выпустят сборник комиксов на хантыйском языке

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Житель Шурышкарского района Иван Сандрин готовит к выпуску сборник комиксов на хантыйском языке. Об этом рассказал глава муниципалитета Олег Попов.

Сборник комиксов основан на сказках, собранных фольклористом Романом Кельчиным. Уже готовы пять «пробных» экземпляров. После печати основной тираж отправится в школы района. Также ознакомиться со сборником можно будет в электронной версии

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

- Проект «Ханты мось» удалось реализовать благодаря гранту, полученному на форуме молодежи коренных малочисленных народов «Российский Север», - отметил Олег Попов.

Кстати, одной из приоритетных задач социально-экономического развития округа на ближайшие годы - сохранение языка и культуры КМНС. А Иван и его единомышленники вносят большой вклад в это направление.