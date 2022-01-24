Надымские полицейские спасли мужчину, собиравшегося выпрыгнуть из окна

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Надыме прошло награждение полицейских, которые спасли мужчину, собравшегося прыгать из окна. Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произшел 6 января, а причиной для него послужило чрезмерное употребление алкоголя.

- На место происшествия выехал наряд отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции. Оказавшись на месте, правоохранители стали выяснять обстоятельств произошедшего между супругами конфликта. В это время находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина бросился к окну. Открыв его, он перелез на карниз со стороны улицы, угрожая прыгнуть, - добавили в ведомстве.

Несчастья удалось избежать благодаря грамотным действиям оперативников. Сотрудники полиции схватили мужчину за руки и одежду, а затем, в ходе беседы, убедили его покинуть карниз и вернуться в квартиру.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, проявленные профессионализм, оперативность и инициативу, Почетными грамотами от имени начальника ОМВД России по Надымскому району награждены старший сержант полиции Александр Завьялов, сержант полиции Умаркади Алибеков и сержант полиции Карина Терентьева.