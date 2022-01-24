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Происшествия24 января 2022 9:05

В Надыме осудят директора строительной компании, попавшегося на махинациях с налогами

Он скрыл свыше 26 миллионов рублей
Марина Прохорова
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В Надыме осудят директора строительной компании, попавшегося на махинациях с налогами

В Надыме осудят директора строительной компании, попавшегося на махинациях с налогами

Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме осудят руководителя коммерческой организации ООО «ЯмалСтройМеханизация», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Информацию об этом сообщили в региональном следкоме.

- Руководитель организации, с января по декабрь 2019 года, включил в налоговые декларации ложные сведения о произведенных затратах по фиктивным взаимоотношениям с контрагентами. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 26 миллионов рублей, - добавили в ведомстве.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Выявили преступление сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции по Надымскому району.

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