В Надыме осудят директора строительной компании, попавшегося на махинациях с налогами Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме осудят руководителя коммерческой организации ООО «ЯмалСтройМеханизация», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Информацию об этом сообщили в региональном следкоме.

- Руководитель организации, с января по декабрь 2019 года, включил в налоговые декларации ложные сведения о произведенных затратах по фиктивным взаимоотношениям с контрагентами. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 26 миллионов рублей, - добавили в ведомстве.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Выявили преступление сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции по Надымскому району.