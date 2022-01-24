В стационарах Новоуренгойской ЦГБ запретили посещение пациентов Фото: Ольга Крыльцова

В связи с резким ростом заболевших коронавирусом во всех стационарных отделениях Новоуренгойской ЦГБ усилили карантинные меры, среди которых - запрет на посещение пациентов. Информация об этом появилась на официальной странице медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».

- В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом во всех стационарных отделениях НЦГБ усилены карантинные меры. Посещения пациентов стационара запрещены. Прием передач осуществляется в холле первого этажа с 17:до 19:00. Недопустимы самостоятельные перемещения пациентов вне отделений, - говорится в сообщении.

Напоминаем, что с 24 января на Ямале начинают действовать новые антиковидные ограничения. Чтобы снизить число заболевших, власти решили перевести на удаленку школьников с 1 по 8 классы и часть сотрудников, а также отменили все массовые мероприятия.