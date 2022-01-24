Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Ноябрьские школьники одержали победу во Всероссийской олимпиаде по программированию. Информацию об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Ученики 11 классов Константин Евколиди из школы №3 и Актимер Маматалиев из школы №7 стали победителями, а Егор Конык из 10 класса, также седьмой школы, - призером в заключительном этапе ежегодной открытой олимпиады по программированию для школьников из России и ближнего зарубежья «Когнитивные технологии», - написал градоначальник в своих соцсетях.

Готовила ребят опытный наставник-тренер Светлана Назаренко - руководитель Городской школы юного программиста, учитель информатики высшей категории школы №7.