На Ямале разыскивают надымчанку в розой куртке, пропавшую 22 января

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" ЯНАО

На Ямале уже несколько дней разыскивают 31-летнюю Салиндер Светлану Викторовну, пропавшую 22 января, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация об этом появилась в официальной группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Согласно сведениям, последний раз женщину видели в Надыме. Она была одета в светло-розовую карту, темные болоневые штаны, черные сапоги и ярко-розовую шапку. У северянки зеленые глаза и каштановые волосы. Также она худощавого телосложения и ростом 170 сантиметров.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, то сообщите об этом по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).