Власти Нового Уренгоя опровергли слухи о закрытии городской бани

Фото: администрация Нового Уренгоя

Жители Нового Уренгоя обеспокоены будущим городской бани. Среди северян ходят слухи, будто ее хотят закрыть. В связи с этим один из новогоуренгойцев выложил пост в соцсети, надеясь получить ответ.

Скриншот из видео

Спустя время в комментариях отписались представители местной администрации: «Городская баня действительно реализована на открытых торгах в рамках конкурсного производства. Однако, учитывая, что объект отнесен к социально значимым, его дальнейшее использование будет возможно исключительно с сохранением целевого назначения, а именно, для ведения деятельности по оказанию банных услуг».