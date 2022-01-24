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Общество24 января 2022 5:56

Власти Нового Уренгоя опровергли слухи о закрытии городской бани

Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

Жители Нового Уренгоя обеспокоены будущим городской бани. Среди северян ходят слухи, будто ее хотят закрыть. В связи с этим один из новогоуренгойцев выложил пост в соцсети, надеясь получить ответ.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Спустя время в комментариях отписались представители местной администрации: «Городская баня действительно реализована на открытых торгах в рамках конкурсного производства. Однако, учитывая, что объект отнесен к социально значимым, его дальнейшее использование будет возможно исключительно с сохранением целевого назначения, а именно, для ведения деятельности по оказанию банных услуг».

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