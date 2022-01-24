Фото: оперштаб ЯНАО

Надымская команда «ИП Бондарев» прошла в Высшую лигу КВН! Информация об этом опубликована в группе «Международный союза КВН» в соцсети «ВКонтакте».

Ребята уверенно и достойно показала себя на фестивале «КиВиН - 2022», что принесло им желанный результат. Теперь севернам предстоит огромная работа по подготовке материала для Высшей лиги.

Напоминаем, что Зимний фестиваль «КиВиН-2022» проходил в Сочи с 12 по 23 января. На мероприятие съехались порядка 500 команд со всей России и других стран.

По словам организаторов, фестиваль в Сочи - это всегда неповторимая атмосфера, жгучая смесь непрерывного марафона выступлений команд и ежедневных развлекательных мероприятий.