Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» провели День открытых дверей для студентов профильных учебных заведений Губкинского

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз»

Нефтяники провели День открытых дверей для учащихся губкинского филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. Акцию приурочили ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. Участниками мероприятия стали около 20 студентов нефтегазовых специальностей.

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз»

День открытых дверей для студентов нефтегазовых специальностей начался с экскурсии в корпоративный музей предприятия. Нефтяники познакомили учащихся с историей Общества и главными экспонатами музея – образцами нефти с различных месторождений; кернами, извлеченными с разных глубин; буровыми долотами, с помощью которых пробурены тысячи метров горной породы. Также сотрудники «РН-Пурнефтегаза» провели тематическую викторину для студентов, рассказали о достижениях предприятия и востребованных профессиях в нефтегазодобывающей отрасли.

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз»

ООО «РН-Пурнефтегаз» регулярно проводит профориентационные мероприятия. Они способствуют формированию кадрового резерва квалифицированных специалистов для предприятий нефтяной отрасли. Многие студенты после окончания колледжа планирует работать в «РН-Пурнефтегазе», поэтому для молодых людей важно в процессе обучения познакомиться с предприятием, его историей и коллективом.